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Из солидарности с сыном: мама политзаключенного побрила голову

Мать 18-летнего политзаключенного Виталия Прохорова из Жлобина побрила голову в знак солидарности с сыном.


Видео появилось в «Гомельскай вясне». Женщина рассказывает, что она — мама Виталия Прохорова, ее сын встретил свое совершеннолетние в тюрьме.

«И не потому, что это его выбор и он плохой ребенок, а потому, что кто-то этот выбор сделал за него», — говорит Олеся прежде, чем начать сбривать волосы.


17-летнего Виталия Прохорова в феврале приговорили к двум годам воспитательной колонии за августовские события 2020-го, в тюрьме парень встретил свое совершеннолетие.
Источник: gomel.today
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