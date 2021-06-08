Из солидарности с сыном: мама политзаключенного побрила голову





Видео появилось в «Гомельскай вясне». Женщина рассказывает, что она — мама Виталия Прохорова, ее сын встретил свое совершеннолетние в тюрьме.





«И не потому, что это его выбор и он плохой ребенок, а потому, что кто-то этот выбор сделал за него», — говорит Олеся прежде, чем начать сбривать волосы.









17-летнего Виталия Прохорова в феврале приговорили к двум годам воспитательной колонии за августовские события 2020-го, в тюрьме парень встретил свое совершеннолетие.







