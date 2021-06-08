Вдоль границы Беларуси провезут самые известные иконы Матери Божией
Католики на автомобилях провезут вдоль границы Беларуси копии 8 самых известных икон Матери Божией, их для паломничества освятил Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.
Это копии икон Божией Матери из Будслава, Браслава, Бреста, Белыничей, Гродно, Гудогая, Логишина и Тракелей, которые в разное время были коронованы Папой Римским. Некоторые из икон почитаются не только католиками, но и православными, сообщает catholic.by.
Паломничество пройдет в честь восстановления Будславского костела, который пострадал от пожара, а также с молитвой о мире и защите от коронавируса.
Начнется паломничество 12 июня в Гродно, пишет smartpress.by.
10:02 08/06/2021
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