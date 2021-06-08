Фото: ft.com | Лаборатория в Китае





Генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, пишет Фокус.





Об этом заявляют доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер в статье для The Wall Street Journal.





Такой вывод авторы делают в связи с тем, что у нового вируса иная последовательность геномов, чем у коронавируса естественного происхождения.





Именно это, считают они, убедительно свидетельствует о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.





Исследователи сообщают, что проанализировали отличительные признаки нового коронавируса. Им удалось обнаружить, что у него такая же последовательность геномов в комбинации CGG-CGG.





По мнению ученых, подобная последовательность используется в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса и чрезвычайно редко встречается в природных условиях.





В связи с этим, исследователи предположили, что SARS-CoV-2 скорее всего рукотворный, а не природный.





Этот вывод, основанный на научных заключениях, усиливает доводы тех, кто считает, что пандемия COVID-19, поразившая мир, стала следствием утечки из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии.





"В целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация CGG-CGG. Это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает", – идет речь в статье.





Вместе с тем, директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз опровергает версию о том, что коронавирус был создан в лаборатории китайского Уханя. У него нет сомнений, что пандемия COVID-19 появилась из-за того, что вирус передался от животного к человеку.





Также сообщалось, что разведка Великобритании считает правдоподобной версию о том, что эпидемию COVID-19 вызвала утечка из лаборатории в Китае.





Фокус писал о том, что британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус, пандемия которого свирепствует в мире, был создан в лаборатории города Ухань в Китае.







