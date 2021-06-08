Фото: Delta-вариант COVID распространен в Индии (GettyImages)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ТheРrint.





Издание сообщает, что именно этот вариант коронавируса вызвал разрушительную эпидемию в Индии. Он более заразен, чем другие варианты вируса и опасен.





Нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящее к гангрене и другие симптомы, которые обычно не наблюдаются у пациентов с Covid, врачи в Индии связывают с так называемым вариантом Delta. Это подтвердили шесть врачей, лечащих пациентов с Covid в Индии.





"У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены", - сказал кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане





Он уточнил, что двум пациентам потребовались ампутации пальцев и стопы.





Врачи также обнаруживают случаи образования тромбов в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник, из-за чего пациенты испытывают боль в животе. Также люди обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.





"Самый тревожный аспект нынешней эпидемии в Индии - это скорость, с которой вирус распространяется, в том числе среди детей", - сказал педиатр Четан Мундада.





Ранее сообщалось, что Delta-вариант коронавируса обнаружили в Австралии. Там заболела семья.