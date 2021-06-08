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Нарушение слуха и появление тромбов: врачи рассказали, чем опасен Delta-вариант COVID

Врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Они заметили симптомы, которых обычно не бывает у пациентов с обычным COVID-19.

Фото: Delta-вариант COVID распространен в Индии (GettyImages)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ТheРrint.

Издание сообщает, что именно этот вариант коронавируса вызвал разрушительную эпидемию в Индии. Он более заразен, чем другие варианты вируса и опасен.

Нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящее к гангрене и другие симптомы, которые обычно не наблюдаются у пациентов с Covid, врачи в Индии связывают с так называемым вариантом Delta. Это подтвердили шесть врачей, лечащих пациентов с Covid в Индии.

"У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены", - сказал кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане

Он уточнил, что двум пациентам потребовались ампутации пальцев и стопы.

Врачи также обнаруживают случаи образования тромбов в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник, из-за чего пациенты испытывают боль в животе. Также люди обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.

"Самый тревожный аспект нынешней эпидемии в Индии - это скорость, с которой вирус распространяется, в том числе среди детей", - сказал педиатр Четан Мундада.

Ранее сообщалось, что Delta-вариант коронавируса обнаружили в Австралии. Там заболела семья.
Источник: Наталья Скороход
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