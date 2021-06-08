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Беларусь может отменить требование о самоизоляции иностранцев

С высокой степенью вероятности еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса.


Министерство здравоохранения Беларуси подготовило изменения в постановление № 705 от 7 декабря 2020 года, которое устанавливает ковидные ограничения на въезд и выезд из Беларуси. Проект документа уже прошел юридическую экспертизу и передается на рассмотрение в Совет министров. Об этом корреспонденту OL сообщил информированный источник в госорганах.

По его словам, с высокой степенью вероятности еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса. Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет.

Также Минздрав предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси граждан страны наземным транспортом. Это будет касаться не только вакцинированных людей, а всех. Источник OL не берется однозначно утверждать, что Совмин это изменение одобрит, но по крайней мере Минздрав это сделать рекомендует.
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