+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В этот день мужчинам стоит сходить на рыбалку. Что еще надо знать о 8 июня из народного календаря?

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Из-за имени его праздник в народе быстро связали с рыболовством.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ирина Шатило

В старину считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку, пишет БГ.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]