Дарья Чульцова и Екатерина Андреева стали лауреатами премии Axel-Springer-Preis
Журналистки «Белсата» Дарья Чульцова и Екатерина Андреева, находящиеся за решеткой с 15 ноября 2020 года, стали победителями специальной премии Джорджа Вайденфельда в рамках немецкой журналистской премии Axel-Springer-Preis.
Четвертый день суда над журналистками Белсата. Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой вынесли приговор. Им присудили два года в колонии общего режима. Минск, Беларусь. 18 февраля 2021 года. Фото: АВ / Белсат
Премия Axel-Springer-Preis основана в 1991 году одноименным издательством, ежегодно ее присуждает немецкая Академия журналистики. В рамках премии Axel-Springer -Preis есть несколько номинаций, одна из них – специальная премия имени Джорджа Вайденфельда. Ей награждают за выдающиеся достижения в журналистике расследований, смелую и рискованную репортерскую работу. Это единственная номинация Axel-Springer-Preis, в которой победителями могут быть не только немецкоязычные журналисты. Первым победителем специальной премии Джорджа Вайденфельда в 2019 году посмертно стал словацкий журналист-расследователь Ян Куцяк. В этом году впервые лауреатами этой премии стали журналисты из Беларуси.
Член жюри Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой: Вы рискнули всем, чтобы показать миру, что происходит в Беларуси
«Премия Джорджа Вайденфельда присуждается Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые рискнули всем, чтобы показать миру, что происходит в Беларуси», – заявил член жюри Пауль Ранцхаймер.
Пауль Ранцхаймер обратился лично к Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой:
«На последнем снимке, который видел мир, вы находитесь за решеткой в зале суда. Вы сделали то, чего белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, боится больше всего: вы улыбнулись и показали знак V – «Виктория» – победа. Я сам был в Беларуси летом, вел с улиц репортажи об отважных женщинах Минска.
Для меня, для всех нас, вы обе являетесь большими журналистскими примерами для подражания. В ваши 27 и 23 года, вы были брошены в тюрьму – несомненно, потому что власти сильно вас боятся».
Как отмечает член жюри, когда осенью 2020 года многие репортеры уже покинули Беларусь, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова продолжали работать, «донося до нас четкую и волнующую картину событий». «И в тот ноябрьский день, который закончился для вас заключением, вы продолжали свою важную работу», – добавляет он. Пауль Ранцхаймер назвал абсурдными обвинения, которые были предъявлены Екатерине и Дарье.
«Все мировые диктатуры объединяет стремление угнетать людей и препятствовать свободе слова. Они борются против тех, кто выступает за свободу. Вы, Екатерина и Дарья, выступаете за свободу, вы выступаете за свободную журналистику, которая требует невероятного мужества.
Каждый день, когда вы вели репортажи с улиц Беларуси, вам грозил арест. Но вы продолжали идти вперед вопреки всему. И даже если суд приговорил вас к 2 годам заключения в исправительной колонии, ваше мужество, ваша искренность не оставила вас», – подчеркнул он.
Екатерина Андреева: Жыве свободное слово и Жыве Беларусь!
Екатерина Андреева. Фото из личного архива
Дарья Чульцова еще не знает, что она стала лауреатом специальной премии Джорджа Вайденфельда. Екатерине Андреевой успел об этом рассказать адвокат. Наша коллега передала искреннюю благодарность жюри Axel-Springer-Preis» за поддержку свободной белорусской журналистики».
«Я и мои коллеги заплатили высокую цену за возможность донести до общества правдивую информацию, но я верю, что все это было не зря. После освобождения я намерена продолжать свою профессиональную деятельность в Беларуси.
Премия помогла мне почувствовать международную поддержку и солидарность, и еще сильнее мотивировала меня на то, чтобы с с улыбкой переносить любые испытания. Больше всего мне хочется, чтобы мои коллеги и все политзаключенные Беларуси как можно скорее оказались на свободе и были оправданы. Жыве свободное слово и Жыве Беларусь!» – заявила Екатерина Андреева.
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Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года за стрим с жестокого разгона во время акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса. 18 февраля 2021 года судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук наказала Екатерину и Дарью 2 годами лишения свободы в колонии общего режима.
Наши коллеги не признали своей вины и считают преследование местью спецслужб за профессиональную деятельность.
Приговор Екатерине и Дарье имел большой резонанс как в Беларуси, так и на международном уровне. Политически мотивированное преследование наших коллег осудили журналисты, политики, общественные деятели, дипломаты и лидеры демократических стран.
Адвокаты Екатерины и Дарьи требовали отменить приговор и прекратить производство по этому уголовному делу. Но судебная коллегия Мингорсуда в составе Валентины Зенькевич, Петра Орлова и Елены Ананич 23 апреля отклонила апелляционную жалобу, оставив приговор без изменений. Сами журналистки в судебном заседании участия не принимали – суд отказался присоединить их к процессу даже по видеосвязи.
В заключении Дарью и Екатерину поставили на профилактический учет как лиц, «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям». Такой статус предусматривает усиленный контроль со стороны администрации. В колонии они теперь должны носить желтые бирки – таким цветом обозначают лиц якобы «склонных к экстремизму».
Источник: Белсат
08:19 08/06/2021
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