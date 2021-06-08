+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Путин наградил орденом Дружбы народного артиста Беларуси Гостюхина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом дружбы актера Владимира Гостюхина, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.





"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Беларуси наградить орденом дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Беларусь", - говорится в тексте.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин в марте отпраздновал юбилей - 75 лет.

Гостюхин родился в Свердловске, в 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1981 года — актер Минского Театра-студии киноактера.

За полувековую творческую деятельность на счету актера более сотни ролей как в кино, так и театре. Кроме того, он выступает и как кинорежиссер: в этом качестве Гостюхин поставил фильм "Ботанический сад".

Известность Гостюхину принесли фильмы "Охота на лис", "Большая игра", "Сын за отца", популярны были его роли в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "1943", "Без права на выбор" и других.

За профессиональные заслуги Гостюхин был награжден премиями и государственными наградами, в том числе международными. Он член Международной славянской академии, вице-президент Международного кинофорума "Золотой Витязь", заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Беларусь.

Гостюхин был награжден медалью Франциска Скорины, затем - орденом Франциска Скорины, а также удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Актер до настоящего времени снимает в кино и телепроектах. Он называет себя "русским белорусом".
Sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]