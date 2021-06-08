Путин наградил орденом Дружбы народного артиста Беларуси Гостюхина

















"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Беларуси наградить орденом дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Беларусь", - говорится в тексте.





Заслуженный артист РСФСР и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин в марте отпраздновал юбилей - 75 лет.





Гостюхин родился в Свердловске, в 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1981 года — актер Минского Театра-студии киноактера.





За полувековую творческую деятельность на счету актера более сотни ролей как в кино, так и театре. Кроме того, он выступает и как кинорежиссер: в этом качестве Гостюхин поставил фильм "Ботанический сад".





Известность Гостюхину принесли фильмы "Охота на лис", "Большая игра", "Сын за отца", популярны были его роли в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "1943", "Без права на выбор" и других.





За профессиональные заслуги Гостюхин был награжден премиями и государственными наградами, в том числе международными. Он член Международной славянской академии, вице-президент Международного кинофорума "Золотой Витязь", заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Беларусь.





Гостюхин был награжден медалью Франциска Скорины, затем - орденом Франциска Скорины, а также удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.





Актер до настоящего времени снимает в кино и телепроектах. Он называет себя "русским белорусом".