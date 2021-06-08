Наказание за убийство милиционеров ужесточили в Беларуси
Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в уголовные кодексы, в частности, усилена ответственность за убийство сотрудника милиция, а также введена уголовная ответственность за убийство военнослужащего.
Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" на весенней сессии был принят нижней платой белорусского парламента и одобрен сенаторами, а позднее опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь он подписан главой государства, основные положения закона вступают через 3 месяца после опубликования.
Настоящим законом ужесточено наказание за убийство сотрудника милиции, изменения внесены в раздел об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. Как следует из подписанного закона, в статью 362. "Убийство сотрудника органов внутренних дел" внесены изменения - повышен нижний порог наказания за преступление.
Ранее наказание за убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка начиналось от 10 лет лишения свободы, теперь - от 12 лет.
Кроме этого, в название статьи внесено слово "военнослужащий". За его убийство теперь в Беларуси предусмотрено от 12 лет лишения свободы до смертной казни, как и за убийство милиционера.
08:10 08/06/2021
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