Новое здание судов Первомайского и Советского районов Минска. Фото: viasnanazirae / Telegram





Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».





Все дела будут рассматриваться уже здесь, но, вероятно, только с 8 июня. Сегодня, 7 июня, ни уголовных, ни административных дел в расписании нет, так как «заканчивается переезд из старых зданий».





Официальных заявлений о переезде судов сделано не было.















