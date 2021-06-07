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Суды Первомайского и Советского районов Минска переехали в новое здание

С 7 июня суды Первомайского и Советского районов Минска переехали в новое здание, которое находится на улице Франциска Скорины, 6Б, возле станции метро «Восток».

Новое здание судов Первомайского и Советского районов Минска. Фото: viasnanazirae / Telegram

 Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Все дела будут рассматриваться уже здесь, но, вероятно, только с 8 июня. Сегодня, 7 июня, ни уголовных, ни административных дел в расписании нет, так как «заканчивается переезд из старых зданий».

Официальных заявлений о переезде судов сделано не было.
Источник: Белсат
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