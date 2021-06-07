В справочной витебского автовокзала, куда «ННВ» обратились по короткому номеру 2114, сообщили, что на данный момент автобусного сообщения Витебск—Смоленск или Смоленск—Витебск нет. О том, что из Смоленска в Витебск дважды в неделю якобы отправляются рейсы там ничего не знают.





Согласно информации на сайте автовокзала Смоленска, в Витебск должен ходить восьмиместный микроавтобус по понедельникам и пятницам. В понедельник он выезжает из Смоленска в 14:00, а в пятницу — в 19:00. Рейс длится 2 часа 10 минут, билет стоит 1605 российских рублей. На сегодняшний день все билеты на эту маршрутку уже раскуплены, на ближайшую пятницу пока свободны 7 мест.



