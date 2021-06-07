+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На автовокзале Витебска опровергли информацию о восстановлении автобусного сообщения со Смоленском

Смоленский автовокзал сообщил, что с 4 июня возобновляется движение автобусов по маршруту Смоленск—Витебск, однако в Витебске о таких рейсах ничего не знают.

В справочной витебского автовокзала, куда «ННВ» обратились по короткому номеру 2114, сообщили, что на данный момент автобусного сообщения Витебск—Смоленск или Смоленск—Витебск нет. О том, что из Смоленска в Витебск дважды в неделю якобы отправляются рейсы там ничего не знают.

Согласно информации на сайте автовокзала Смоленска, в Витебск должен ходить восьмиместный микроавтобус по понедельникам и пятницам. В понедельник он выезжает из Смоленска в 14:00, а в пятницу — в 19:00. Рейс длится 2 часа 10 минут, билет стоит 1605 российских рублей. На сегодняшний день все билеты на эту маршрутку уже раскуплены, на ближайшую пятницу пока свободны 7 мест.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]