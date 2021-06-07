+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Президент Польши Анджей Дуда помолился в Залешанах за души белорусских жертв подразделения «Бурого»

Президент Польши Анджей Дуда посетил Подляшье, чтобы встретиться с представителями белорусского меньшинства в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда помолился в Залешанах за души белорусских жертв подразделения «Бурого»
Президент Польши в Залешанах. Фото: prezydent.pl
 Одним из пунктов визита было возложение венка к памятнику жителям Залешанов, которых убили в 1946 году антикоммунистическая дивизией под командованием Ромуальда Райса «Бурого», пишет Белсат.

Президент молился возле установленного в Залешанах памятника мученикам подляским и хелмским. В Залешанный он приехал в компании главы Польской православной церкви – митрополита Саввы. Потом Дуда возложил венок.

Визит президента Польши в Залешанах. Фото: Марек Боровский / КПРФ


Перед этим президент Польши посетил православный монастырь святых Марты и Марии на Святой горе Грабарке. Здесь его и приветствовал митрополит Савва.

Анджей Дуда также посетил II Белорусский лицей в Бельске Подляском, в котором встретился с учащимися, преподавателями и представителями белорусского меньшинства.

Президент напомнил, что в минувшую пятницу встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и представителями польского меньшинства в Беларуси. Во время встречи обсудили общая ситуацию в Беларуси и проблемы поляков, которые там проживают.

 «К сожалению, проводится много акций, которые направлены на то, чтобы поссорить наши общества. Чтобы перессорить наши народы, но я хочу, чтобы мы не допустили этого, потому что мы все граждане одной Речи Посполитой. Ищутся различные возможности, чтобы вызвать конфликт, например, на исторической теме. Я считаю, что важной задачей Президента Республики Польша является не допустить этого, и прежде всего быть здесь, проявлять единство, проявлять сообщество, проявлять уважение», – сказал он в белорусском лицее.

Президент Польши также рассказал, что посетил Залешаны, «место, которое отмечено страданиями и смертью белорусов, живших в Речи Посполитой, невинных женщин и детей».

«Я молился там за тех, кто погиб, возложил венок как Президент Республики Польша под крестом, который чтит память жертв. Это важно как часть почета и памяти. Это важно в самом важнейшем духовном аспекте», – добавил он.

Анджей Дуда подчеркнул, что нет сомнений в том, что поляки и белорусы, несмотря на отличия, создают единое сообщество. По его словам, регион Подляшья, где смешиваются различные культуры и религии, – это регион, напоминающий прежнюю Речь Посполитую.

29 и 31 января, а также 2 февраля 1946 года отряд вооруженного подполья сжег пять подлясских деревень, в которых жили православные. Тогда погибли восемьдесят две личности – в основном женщины и дети. Сгорели деревни Зание, Залешаны, Коньцевизна, Шпаки и Вулка Выгоновская, в которых жили белорусы, исповедующие православие.

Капитана Ромуальда Райса «Бурого» осудили в 1950 году на смертную казнь за преступления. В 90-х он был реабилитирован. Институт народной памяти посчитал уничтожение пяти деревень, населенных белорусским населением, геноцидом. В 2005 году расследование преступления было прекращено, поскольку часть виновных была осуждена после войны, часть погибла, остальных не удалось установить.
ЯБ/МВ, belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]