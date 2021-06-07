Одним из пунктов визита было возложение венка к памятнику жителям Залешанов, которых убили в 1946 году антикоммунистическая дивизией под командованием Ромуальда Райса «Бурого», пише т Белсат.





Президент молился возле установленного в Залешанах памятника мученикам подляским и хелмским. В Залешанный он приехал в компании главы Польской православной церкви – митрополита Саввы. Потом Дуда возложил венок.





Визит президента Польши в Залешанах. Фото: Марек Боровский / КПРФ





Перед этим президент Польши посетил православный монастырь святых Марты и Марии на Святой горе Грабарке. Здесь его и приветствовал митрополит Савва.





Анджей Дуда также посетил II Белорусский лицей в Бельске Подляском, в котором встретился с учащимися, преподавателями и представителями белорусского меньшинства.





Президент напомнил, что в минувшую пятницу встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и представителями польского меньшинства в Беларуси. Во время встречи обсудили общая ситуацию в Беларуси и проблемы поляков, которые там проживают.





«К сожалению, проводится много акций, которые направлены на то, чтобы поссорить наши общества. Чтобы перессорить наши народы, но я хочу, чтобы мы не допустили этого, потому что мы все граждане одной Речи Посполитой. Ищутся различные возможности, чтобы вызвать конфликт, например, на исторической теме. Я считаю, что важной задачей Президента Республики Польша является не допустить этого, и прежде всего быть здесь, проявлять единство, проявлять сообщество, проявлять уважение», – сказал он в белорусском лицее.





Президент Польши также рассказал, что посетил Залешаны, «место, которое отмечено страданиями и смертью белорусов, живших в Речи Посполитой, невинных женщин и детей».





«Я молился там за тех, кто погиб, возложил венок как Президент Республики Польша под крестом, который чтит память жертв. Это важно как часть почета и памяти. Это важно в самом важнейшем духовном аспекте», – добавил он.





Анджей Дуда подчеркнул, что нет сомнений в том, что поляки и белорусы, несмотря на отличия, создают единое сообщество. По его словам, регион Подляшья, где смешиваются различные культуры и религии, – это регион, напоминающий прежнюю Речь Посполитую.





29 и 31 января, а также 2 февраля 1946 года отряд вооруженного подполья сжег пять подлясских деревень, в которых жили православные. Тогда погибли восемьдесят две личности – в основном женщины и дети. Сгорели деревни Зание, Залешаны, Коньцевизна, Шпаки и Вулка Выгоновская, в которых жили белорусы, исповедующие православие.





Капитана Ромуальда Райса «Бурого» осудили в 1950 году на смертную казнь за преступления. В 90-х он был реабилитирован. Институт народной памяти посчитал уничтожение пяти деревень, населенных белорусским населением, геноцидом. В 2005 году расследование преступления было прекращено, поскольку часть виновных была осуждена после войны, часть погибла, остальных не удалось установить.











