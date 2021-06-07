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Прогноз погоды на 8-10 июня: дожди и грозы. Зонтики не забудьте

8 июня Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В дневные часы по востоку при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы по востоку местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9-10 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность.


9 июня ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +20..+27°С.

10 июня ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С.
pogoda.by
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