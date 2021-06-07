Прогноз погоды на 8-10 июня: дожди и грозы. Зонтики не забудьте

В дневные часы по востоку при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы по востоку местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.





9-10 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность.









9 июня ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +20..+27°С.





10 июня ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С.



