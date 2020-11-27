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Помните "дело кукол-чиновников", которых повесили, а потом сожгли? Могилевчанину дали 3 года колонии

Суд Могилевского района 7 июня приговорил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента).

 Мужчину осудили за изготовление и сожжение кукол, отсылающих к должностным лицам Республики Беларусь, в том числе и Александра Лукашенко, сообщили могилёвские правозащитники.

В самом начале процесса 4 июня государственный обвинитель ходатайствовал, что процесс прошел в закрытом режиме, пояснив, что свидетелями по делу будут проходить люди, которые замешаны в другом эпизоде "дела кукол". Судья удовлетворил ходатайство – заседания проходили в закрытом режиме.

По данным правозащитников, Лукашевичу вменяли в вину сожжение кукол в пустынном месте между Могилевом и деревней Гаи.


Могилевчанина со 2 марта удерживали под стражей. Правозащитные организации Беларуси признали его политзаключенным.

Трое других фигурантов "дела кукол" по первому эпизоду – политзаключенные Сергей Скок, Максим Сергеенко и Ольга Климкова – осуждены к 3-3,5 годам колонии.
smartpress.by
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