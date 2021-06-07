Среди нарушителей 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности, 2 гражданина Палестины, 1 гражданин Армении и 1 гражданин Иордании. Это не первая большая группа, остановленная в этом году, сообщили Hrodna.life в пресс-службе Подляшского отдела пограничной службы.





Группа мигрантов перешла так называемую «зеленую границу» в окрестностях городка Шудзялова. С беларуской стороны ближайшие значимые населенные пункты -Малая Берестовица, Олекшицы и Макаровцы.





По состоянию на 6 июня с начала 2021 года подляшские пограничники задержали за незаконное пересечение границы 112 человек. Среди них не только нарушители белорусско-польской границы, но и мигранты, остановленные на польско-литовском пограничье, а также глубже внутри страны.





«Но большинство групп задерживали именно за переход белорусско — польской границы — всего 92 человека», — сообщил а Hrodna.life пресс-секретарь Подляшского отделения Польской пограничной службы Катажина Зданович. Для примера — за первые шесть месяцев 2020 года всего на всем отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека — в 3,8 раз меньше.





Штурмуют не только Польшу

Больше нелегальных мигрантов стало и на белорусско-литовской границе. За первые пять месяцев 2021 года их было больше, чем за три предыдущих года вместе, пишет «Еврорадио». За последние четыре дня литовские пограничники задержали 75 нелогалов-почти столько же, сколько за весь 2020 года, передает «Еврорадио».





Во время обращения к парламенту 26 мая, Александр Лукашенко заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал это открытой угрозой. О том, что Беларусь ограждает страны ЕС от потока нелегальных мигрантов, Лукашенко говорил не раз. Вероятность того, что Беларусь в ответ на санкции Запада начнёт пропускать мигрантов также рассматривалась экспертами еще в 2011 году.



