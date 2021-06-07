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Лаборатория по обследованию на COVID пассажиров откроется на минском ж/д вокзале

В связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости получения результатов исследования на коронавирусную инфекцию, ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" открывает филиал лаборатории по обследованию на COVID-19 для пассажиров железнодорожного транспорта, сообщили в учреждении.

"Исследования будут проводиться с 10 июня на территории железнодорожного вокзала Минска (левое крыло со стороны гостиницы) по предварительной электронной записи", - цитирует interfax.by сообщение.

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 (технический перерыв 12:00-13:00), суббота 09:00-12:00. Выдача результатов исследований будет проводиться на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00
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