"Исследования будут проводиться с 10 июня на территории железнодорожного вокзала Минска (левое крыло со стороны гостиницы) по предварительной электронной записи", - цитирует interfax.by сообщение.





Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 (технический перерыв 12:00-13:00), суббота 09:00-12:00. Выдача результатов исследований будет проводиться на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00



