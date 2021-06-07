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Лукашенко установил новый праздник - День народного единства. Будет ли он выходным?

Как и ожидалось, датой праздника станет 17 сентября - это день присоединения «кресов» к БССР



До 1939 года западная часть Беларуси входила в состав Польши

Фото: Википедия

В официальном календаре Беларуси появится новый государственный праздник - День народного единства. Такой указ подписал Александр Лукашенко, сообщил 7 июня Тегерам-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента, пишет kp.by

Как и ожидалось, Днем народного единства станет 17 сентября. Эта дата считается днем объединения земель Западной Беларуси с Белорусской советской социалистической республикой. Эта территория вошла в состав БССР в 1939 году - после того, как началась Вторая мировая война и Советский Союз, дождавшись разгрома Германией польских войск, 17 сентября довел до польского посла ноту. В этот же день советское правительство отдало приказ армии перейти польскую границу и занять территории польских «кресов» - Западной Беларуси и Западной Украины.

- Выходным этот день не будет, - говорится в сообщении «Пула Первого». - Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Кстати, в честь 17 сентября названы улицы во многих городах Западной Беларуси.
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