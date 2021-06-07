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Более 1 500 журналистов умерли от COVID-19 с марта 2020 года

С марта 2020 года вследствие заболевания коронавирусом скончались более 1 500 журналистов из 77 стран мира, сообщается на сайте Press Emblem Campaign (PEC) в понедельник, 7 июня, пишут "Известия".

Отмечается, что рекордное число летальных исходов было зафиксировано в мае текущего года, когда от заболевания умерли более 200 сотрудников информагенств.

"СМИ в Индии заплатили самую высокую цену вследствие нового коронавируса: с марта прошлого года в этой стране зарегистрировано не менее 246 смертей", - сказано в сообщении.

Далее идут - Бразилия (239 журналистов), Перу (163), Мексика (112) и Колумбия (65). По данным организации, в России из-за пандемии скончался 21 журналист.

По словам генсекретаря PEC Блэза Лампана, сотрудники СМИ стоят на передовой линии в борьбе с коронавирусом, поэтому являются одной из самых уязвимых категорий граждан.

Press Emblem Campaign была создана в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. В качестве источников информации для своих докладов использует данные национальных журналистских ассоциаций, сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.
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