Министерство здравоохранения Беларуси подготовило изменения в постановление № 705 от 7 декабря 2020 года, которое устанавливает ковидные ограничения на въезд и выезд из Беларуси. Проект документа уже прошел юридическую экспертизу и передается на рассмотрение в Совет министров. Об этом корреспонденту OL сообщил информированный источник в госорганах.





По его словам, с высокой степенью вероятности еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса. Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет.





Также Минздрав предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси граждан страны наземным транспортом. Это будет касаться не только вакцинированных людей, а всех. Источник OL не берется однозначно утверждать, что Совмин это изменение одобрит, но по крайней мере Минздрав это сделать рекомендует.