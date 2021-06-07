Ученые изобрели новый способ получения электричества

"Жидкость, органический растворитель, вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который может быть использован для управления химическими реакциями или для питания микро - или наноразмерных роботов", - говорится в сообщении.





В результате появляется возможность заниматься электрохимией без проводов, отмечается в публикации, пишет interfax.by





"Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый", - приводятся в сообщении слова Майкла Страно, профессора химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте.



