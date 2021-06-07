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Солидарность - это сила: собиравшаяся покончить с собой из-за уголовного дела беларуска снова хочет жить!

65-летняя жительница Речицы Людмила Хлусевич в одной из социальных сетей высказалась под фотографией, на которой милиционер бьет парня.

Солидарность - это сила: собиравшаяся покончить с собой из-за уголовного дела беларуска снова хочет жить!
Через некоторое время к женщине пришли следователи и завели уголовное дело, обвинив Хлусевич в "оскорблении представителя власти" (369 ст.). УК). После этого один за другим пошли допросы. Не выдержав давления, в отчаянии женщина написала предсмертную записку, которая попала в интернет, передает Свабода.

Теперь Людмила ждет суда. По словам адвоката, ей грозит или большой штраф, или домашняя "химия".

Неравнодушные беларусы, после того, как стало известно о предсмертной записке, начали слать женщине открытки и письма со словами поддержки. Людмила говорит, что благодаря этому у нее снова появилось желание жить.

Написать Людмиле Хлусевич можно по адресу: Гомельская область, г. Речица, ул. Володарского. Ул. Интернациональная, д. 3 кв. 13, индекс 247483.
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