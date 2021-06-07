



"Защита Марии во время знакомства с материалами уголовного дела подала жалобу в Следственный комитет на постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой", - говорится в сообщении.





Там уточняется, что постановление не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса, изложенным в п.2 ч.1 ст.241 и ст.89.





"Если говорить проще, то обвинение не конкретно, не содержит необходимых, предусмотренных законом, сведений, что не позволяет Марии осуществлять свою защиту", - отмечено в сообщении.





Там сказано, что на рассмотрение жалобы отводится 10 дней.





Как сообщалось, Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе, когда при попытке силовиков выдворить ее из страны она порвала свой паспорт.





После задержания Колесникову обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования и руководство им). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.