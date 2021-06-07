Беларусы собрали на Будславский костел уже более 700 тысяч





Пожар в уникальном храме, напомним, произошел 11 мая.





Ранее епископ Александр Яшевский, руководитель комиссии Минско-Могилевской архиепархии по восстановлению храма рассказывал, что на новую крышу для костела может понадобиться свыше 2,2 миллиона рублей.





— Гледзячы на аналагі пэўных аб’ектаў (мы ўжо атрымалі такую інфармацыю), усталяванне пастаяннага даху можа каштаваць каля 2,2 мільёна беларускіх рублёў, — сказал епископ Александр Яшевский. — Што датычыцца поўнай сметы, пакуль падлічыць яе немагчыма: не праведзены працы па дакументацыі, рэстаўрацыі. Але гэта немалыя сумы, [бо гаворка ідзе] пра фрэскі, алтары, умацаванне сцен, гідраізаляцыю. Гэта праца на гады.