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Беларусы собрали на Будславский костел уже более 700 тысяч

На восстановление костела в Будславе собрали уже более 705 тысяч рублей, об этом TUT.BY сообщил настоятель прихода ксендз Дмитрий Дубовик.


Пожар в уникальном храме, напомним, произошел 11 мая.

Ранее епископ Александр Яшевский, руководитель комиссии Минско-Могилевской архиепархии по восстановлению храма рассказывал, что на новую крышу для костела может понадобиться свыше 2,2 миллиона рублей.

— Гледзячы на аналагі пэўных аб’ектаў (мы ўжо атрымалі такую інфармацыю), усталяванне пастаяннага даху можа каштаваць каля 2,2 мільёна беларускіх рублёў, — сказал епископ Александр Яшевский. — Што датычыцца поўнай сметы, пакуль падлічыць яе немагчыма: не праведзены працы па дакументацыі, рэстаўрацыі. Але гэта немалыя сумы, [бо гаворка ідзе] пра фрэскі, алтары, умацаванне сцен, гідраізаляцыю. Гэта праца на гады.
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