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На выпускницу барановичской гимназии составили протоколы за БЧБ

Два протокола за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь) составлено на Ядвигу Малащенко. Девушка после выпускной линейки в гимназии №4 сфотографировалась с бело-красно-белым флагом.

Об этом БелаПАН сообщила активистка движения «За Свободу» Татьяна Малащенко, которая представляла интересы своей несовершеннолетней дочери.

В составленных протоколах сказано, что Малащенко, «являясь участником одиночного пикетирования, публично выражала личные и общественно-политические интересы и публично протестовала против действующей власти, сознательно и намеренно участвовала в проведении одиночного пикетирования» на территории учебного заведения и около него.

Девушка заявила, что не согласна с обвинениями, и пояснила, что доставала для фотографирования предмет, который представляет для нее особенную ценность.

Татьяна Малащенко назвала случай ужасным. «Ребенок учился в гимназии не один год, учителя всегда говорили, что это второй дом, и что теперь? Из лучших учениц делают неизвестно кого», — сказала она.

Активистка считает случившееся местью за общественно-политическую позицию семьи. Она отметила, что дочь оканчивает гимназию почти на одни десятки и сейчас сдает выпускные экзамены.

Отец Ядвиги Олег Малащенко был депортирован из Беларуси в конце прошлого года после участия в протестах на авиаремонтном заводе в Барановичах. Он уроженец Барановичей, но является гражданином России.

Супруги Малащенко добились открытия в городе белорусскоязычных классов (к слову, Ядвига — выпускница такого класса, созданного в Барановичах в 2010 году), участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.
Источник: intex-press.by
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