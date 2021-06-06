На выпускницу барановичской гимназии составили протоколы за БЧБ

Об этом БелаПАН сообщила активистка движения «За Свободу» Татьяна Малащенко, которая представляла интересы своей несовершеннолетней дочери.





В составленных протоколах сказано, что Малащенко, «являясь участником одиночного пикетирования, публично выражала личные и общественно-политические интересы и публично протестовала против действующей власти, сознательно и намеренно участвовала в проведении одиночного пикетирования» на территории учебного заведения и около него.





Девушка заявила, что не согласна с обвинениями, и пояснила, что доставала для фотографирования предмет, который представляет для нее особенную ценность.





Татьяна Малащенко назвала случай ужасным. «Ребенок учился в гимназии не один год, учителя всегда говорили, что это второй дом, и что теперь? Из лучших учениц делают неизвестно кого», — сказала она.





Активистка считает случившееся местью за общественно-политическую позицию семьи. Она отметила, что дочь оканчивает гимназию почти на одни десятки и сейчас сдает выпускные экзамены.





Отец Ядвиги Олег Малащенко был депортирован из Беларуси в конце прошлого года после участия в протестах на авиаремонтном заводе в Барановичах. Он уроженец Барановичей, но является гражданином России.





Супруги Малащенко добились открытия в городе белорусскоязычных классов (к слову, Ядвига — выпускница такого класса, созданного в Барановичах в 2010 году), участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.