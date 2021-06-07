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СК подтверждает гибель военнослужащего в результате удара "сотрудника органов внутренних дел"

Как уже сообщалось, в минувшую субботу вечером в ресторане «Пралеска» в Осиповичах произошла потасовка, в результате которой погиб один из ее участников.

По официально пока не подтвержденной информации, это военком Речицкого и Лоевского районов Сергей Плесский

Следственный комитет наконец озвучил подробности случившегося:

«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы. 

Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия. 

Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения».

По неофициальной информации, 25-летний минчанин, о котором речь идет в сообщении СК, является сотрудником ОМОН.
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