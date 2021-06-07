Белкоопсоюз требует от Анжелики Агурбаш 40 шуб или $83 тысячи





В экономическом суде Минска начали рассмотрение иска ТУП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" к индивидуальному предпринимателю Анжелике Агурбаш. От певицы требуют вернуть или деньги, или шубы.





Оказывается, Анжелика Агурбаш получила от Белкоопсоюза 40 шуб в декабре 2018 года, которые хотела продать за пределами страны. Ни представитель ответчика, ни сама ответчица в суд не явились. В суде была озвучена информация о том, что ответчица Агурбаш была уведомлена об этом судебном заседании.





На госпредприятии утверждают, что Анжелика Агурбаш должна была регулярно перечислять деньги от реализации шуб, но этого не делала. Шубы были ей переданы по договору комиссии. Т.е певица-предпринимательница должна получать процент от продажи, остальное отдавать поставщику.





Что она должна была делать, если шубы не продавались, и как это прописано в договоре, российское агентство SPUTNIK не сообщает.





Белкоопсоюз требует в иске от Анжелики Агурбаш 6 085 942,02 российских рублей (около 83 тысяч долларов).





Как все начиналось

Еще в 2018 году Анжелика Агурбаш решила выпустить свою линию шуб из натурального меха.





«Мне казалось, что в этом нет ничего сложного. Но я сильно ошибалась! Пришлось полгода вникать в тонкости производства, а для этого периодически специально приезжать в Беларусь. Ведь мои шубы — исключительно белорусский продукт: их производят из шкурок выращенных в Беларуси животных, кроят и шьют тоже здесь.





Хотя надо признать: то, что я не умела работать с мехом, дало мне возможность нестандартно подойти к коллекции. У меня в голове не было совершенно никаких ограничений и именно поэтому получилось привнести в классику что-то особое, неожиданное», — говорила Анжелика в 2018 году.





Певица придумала коллекцию в стиле «оверсайз» и «унисекс». Что позволяло и женщинам и мужчинам носить ее меховые изделия. Тогда госиздание «Минская правда» сообщало, что «одними из первых обладателей меховых пальто от Агурбаш станут Филипп Киркоров и Мария Шарапова».





«Всем воинам света»

Ранее Телеграф ообщил, что российская чемпионка мира по боксу Анна Левина вышла на ринг в сопровождении Анжелики Агурбаш и в БЧБ-форме. Бой прошел 15 мая. Левина сохранила титул чемпиона мира по версии WBC CISBB. Спортсменка посвятила свою победу Беларуси.





Сопровождавшая спортсменку белорусская певица Анжелика Агурбаш, спела песню Валерия Фоминова «Мы океаны».