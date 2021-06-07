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"Белпочта" вдруг передумала и исключила "Новы Час" из подписного каталога

Вечером 4 июня читатели стали сообщать, что не могут подписаться на «Новы Час» ни через интернет, ни через почтовые отделения. По телефону горячей линии изданию сообщили, что это, возможно, техническая ошибка.

Утром 7 июня представители отдела подписки по телефону сообщили сотрудникам издания «Новы Час»: «Да, мы приняли решение не продолжать с вами сотрудничество. Мы отправили Вам письмо». А впоследствии выяснилось, что письмо еще только собираются отправить.

Вскоре письмо пришло на электронную почту. Выяснилось, что таким образом руководство «Белпочты» отреагировало на предупреждение Генпрокуратуры главному редактору.

На «Белпочте» заверили, что всем, кто уже оформил подписку на 2-е полугодие, вернут деньги.

Издание призывает всех, кто хотел бы поддержать газету и остаться ее читателем, сообщить адреса для подписки. Это можно сделать через соцсети или электронную почту или по телефонам редакции.
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