Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии более чем 35 фильмов, в том числе "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!". В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток. Здание этого театра считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси.









Также Резо Габриадзе занимался живописью, скульптурой и книжной графикой. Его работы находятся в государственных и частных коллекциях в США, Германии, Франции, Японии и Израиле.



