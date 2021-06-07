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СМИ: в Осиповичах в потасовке у ресторана погиб военком Речицкого и Лоевского районов

В Осиповичах в минувшую субботу погиб военный комиссар Речицкого и Лоевского районов полковник Сергей Плесский, сообщают соцсети и некоторые СМИ.

СМИ: в Осиповичах в потасовке у ресторана погиб военком Речицкого и Лоевского районов
Информацию о гибели военного журналистам подтвердили несколько знакомых военкома, сообщает TUT.BY. 

Плесский был в Осиповичах в командировке на военных учениях. После окончания учений, он пришел с коллегами в ресторан. Там возник конфликт с другой компанией, передает Еврорадио.   

"Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку", — рассказал очевидец событий.

Приехавшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Еще один собеседник портала рассказал журналистам, что видел запись с видеокамер ресторана. По его словам, удар был только один — ногой в голову. После чего мужчина упал и умер.  

Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара. Якобы его зовут Владислав. Он родом из Осиповичей, и здесь до сих пор живут его родственники. Еще о нем известно, что он работает в силовых структурах, предположительно в ОМОН.

"Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки", — рассказал журналистам один из местных жителей.

По информации портала Речица LIVE, который также сообщает о гибели военкома,  по этому факту возбуждено уголовное дело.
"Белорусский партизан"
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