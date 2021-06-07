











В народе считали, что именно с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.





О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».





Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям.





«Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди.





C мором скотины боролись разными способами. Например, заставляли проходить через пепелище от костра.





В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай.





«Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу.





Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали хороший урожай, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.



