"Ой, цветет рябина..." Сегодня на это советуют обратить особое внимание
7 июня православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи.
В народе считали, что именно с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».
Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям.
«Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди.
C мором скотины боролись разными способами. Например, заставляли проходить через пепелище от костра.
В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай.
«Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу.
Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали хороший урожай, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
08:43 07/06/2021
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