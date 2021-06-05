Посол России в Бресте подменил фонарщика





В сопровождении председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, зампредседателя Брестского облисполкома Дмитрия Городецкого, сотрудников российского консульства в Бресте, Евгений Лукьянов совершил вечернюю прогулку по городу с которым связаны пять лет его жизни, пишет 1reg.by.





На аллее фонарей он на несколько минут подменил нашего фонарщика и зажег керосиновый фонарь. Сделать это оказалось не так и просто. После того, как огонек затеплился и был накрыт стеклом, дипломат прямо с лестницы произнес небольшую речь.





Привет Бресту! Да здравствует Беларусь! Квітней, магутней! А Россия с вами, – сказал посол.





Глава российской дипмиссии в Беларуси накоротке смог пообщаться с брестчанами, которых вечером на брестском Арбате было немало. Без лишних формальностей было о чем поговорить. На несколько минут делегация остановилась у музыкальной площадки, где в этот вечер выступал молодой уличный музыкант.