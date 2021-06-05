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Посол России в Бресте подменил фонарщика

С официальным визитом в Бресте находится чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Вечером его можно было увидеть без галстука на Советской.


В сопровождении председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука,  зампредседателя Брестского облисполкома Дмитрия Городецкого, сотрудников российского консульства в Бресте, Евгений Лукьянов совершил вечернюю прогулку по городу с которым связаны пять лет его жизни, пишет 1reg.by.

На аллее фонарей он на несколько минут подменил нашего фонарщика и зажег керосиновый фонарь. Сделать это оказалось не так и просто. После того, как огонек затеплился и был накрыт стеклом, дипломат прямо с лестницы произнес небольшую речь.

Привет Бресту! Да здравствует Беларусь! Квітней, магутней! А Россия с вами, – сказал посол.

Глава российской дипмиссии в Беларуси накоротке смог пообщаться с брестчанами, которых вечером на брестском Арбате было немало.  Без лишних формальностей было о чем поговорить. На несколько минут делегация остановилась у музыкальной площадки, где в этот вечер выступал молодой уличный музыкант.
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