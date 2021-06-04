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Туристов из Беларуси высадили из автобуса на границе с Россией

Неудачной вышла турпоездка из Минска в Санкт-Петербург группы из 30 человек. Им пришлось покинуть автобус на границе с Россией и возвращаться домой своим ходом.


Об это «Першаму Рэгіёну» сообщил Леонид К. из Ивацевичей. Мужчина рассказал, что ехал с беременной женой на экскурсию в Санкт-Петербург. Вместе с ними поехала также сестра с мужем. Всего в группе было 29 белорусов и одна сопровождающая.

Но вместо посещения музея «Эрмитаж» туристам удалось пообщаться на повышенных тонах с российскими пограничниками, покормить комаров на границе и вернуться на попутках

Вместо музеев Питера «поцеловать замок» на границе


Леонид из Ивацевичей рассказал о приключениях на российской границе.

«Купили путёвки заранее, за две недели примерно. 140 долларов за путевку с человека. Из Ивацевичей нас ехали две семьи – 4 человека.

Выезд из Минска был 3 июня в 20 часов. Автобус был рейсовый на Санкт-Петербург. Нас проверили по спискам, по фамилиям.

Приехали на границу с Россией на переход Долосцы. Нас вывели с автобуса, российские пограничники начали проверять паспорта и говорят, что нет каких-то списков. Наша сопровождающая сказала нам говорить, что мы едем в санаторий на оздоровление.

Пограничники сказали, что в списках нет ни одного человека. Потребовали всех покинуть автобус – и с детьми, и беременных. В час ночи.

Соответственно, мы начали возмущаться, что никуда не пойдём, сидели в автобусе. Пограничник в итоге стал грозить, что если не выйдем, то на нас всех составят протоколы и задержат.

Мы требовали вызывать и дипломатов Беларуси, и в белорусскую милицию звонили – там разводили руками, что вы мол, находитесь уже на территории России. Хоть мы еще не были за шлагбаумом. В итоге милиционер приезжал

Сопровождающая также сказала, что ничего не знает, а турфима не отвечает.

В итоге нас высадили. Кругом лес, нет никакого здания, негде ни присесть, ни согреться детям. Комаров куча…

Пару человек сели на фуру в обратную сторону. Россияне, которые заезжали в Беларусь на легковых, брать не хотели.

В 5 утра мы только уехали оттуда. Ехал пустой автобус в Минск, 16 мест было».

Как рассказал Леонид, после Минска ивацевичские туристы решили не терять время зря и поехали в Несвиж, посмотреть замок. Сейчас они на обратном пути домой.

1 долларов за путевки в Петербург, по словам Леонида, они должны были оплатить во время нахождения в России, оплачено было только по 50 рублей с человека.

Леонид пользовался услугами этой турфирмы, ездил в Украину. В прошлом году остался доволен их услугами, рассказал турист.

«Тут дело даже не в деньгах, как во времени. Мы хотели выходные провести в Санкт-Петербурге, а в итоге потряслись по Беларуси и понервничали на границе. Мы хотели ехать дальше. Говорили сопровождающей, ищите списки, мы готовы ждать автобус и ехать в Петербург хоть в 9 утра», – пояснил Леонид.

Турфирма: «Данные не успели вовремя дойти»


Фирма, которая организовывала тур в Санкт-Петербург – ООО “Хэппиуикенд”. Компания с опытом и репутацией. Что ж случилось в этом злополучном туре, почему не удалось преодолеть российскую границу?

В компании пояснили, что случилась

«Наши туры ездят в Петербург каждые выходные без исключения. Выезд по земле закрыт в связи с пандемией. Любая туристическая компания организует туры через проезд на лечение – заезд в солевые пещеры. Это является основанием для въезда, потому что это элемент оздоровления.

Есть санаторно-оздоровительные организации, в которых мы оплачиваем эту процедуру, а они, соответственно, выдают документ на лечение. Кроме выдачи нам ваучера, они должны внести в базу ЕГР – единый государственный реестр, что они ждут в гости иностранцев.

Они это сделали, у нас есть все подтверждения и выписки из ЕГР.

После того, как туристы находятся в базе ЕГР, данные передают на границу. Здесь нет человеческого фактора, это делает система.

Для нас было неожиданностью, что может из-за большого потока, данные не успели вовремя дойти. И были на границе они только в 11 утра».

Как пояснили в компании, туристам оформляют возврат и компенсацию, с ними связываются сотрудники в индивидуальном порядке.

Компания приносит извинения за неудавшийся выезд.

«К сожалению, эту ситуацию предугадать было невозможно», – прокомментировали «Першаму Рэгіёну».

Тем временем, в интернете туристы уже пишут отзывы.
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