Белавиа не может забрать туристов с Кипра: не выдают разрешение













По его словам, на этой неделе к четвергу с Балканского полуострова вывезли почти всех белорусских туристов.





"На сегодняшний день последних туристов, которых мы должны вернуть, – это Тунис 209 человек, рейсы прибывают ночью 7 июня в 01:30. Ситуация по Кипру, где около 90 человек ожидает возвращения на родину: мы не имеем разрешение кипрских властей, но белорусская сторона полностью технически готова для того, чтобы забрать туристов домой", - сказал Гулый в эфире телеканала ОНТ.





Он отметил, что есть наработанный опыт с марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса пришлось возвращать туристов на родину. Особенно Гулый выделил взаимодействие основных белорусских туроператоров с регулятором и национальной авиакомпанией.





По его словам, туроператоры демонстрируют эффективность, туристы - понимание, агентства – выдержку.





Авиакомпания "Белавиа" выполняет эвакуационные рейсы за белорусскими туристами. Четыре рейса были отправлены за туристами 2 июня, по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий на родину возвращены 189 человек из Черногории и 168 пассажиров из Албании. В понедельник, 31 мая, из Энфиды (Тунис) в Минск прилетело 346 пассажиров, для этого понадобилось два рейса.



