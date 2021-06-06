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Белавиа не может забрать туристов с Кипра: не выдают разрешение

Около 90 белорусских туристов ждут возвращение из Кипра на родину, заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.




По его словам, на этой неделе к четвергу с Балканского полуострова вывезли почти всех белорусских туристов.

"На сегодняшний день последних туристов, которых мы должны вернуть, – это Тунис 209 человек, рейсы прибывают ночью 7 июня в 01:30. Ситуация по Кипру, где около 90 человек ожидает возвращения на родину: мы не имеем разрешение кипрских властей, но белорусская сторона полностью технически готова для того, чтобы забрать туристов домой", - сказал Гулый в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, что есть наработанный опыт с марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса пришлось возвращать туристов на родину. Особенно Гулый выделил взаимодействие основных белорусских туроператоров с регулятором и национальной авиакомпанией.

По его словам, туроператоры демонстрируют эффективность, туристы - понимание, агентства – выдержку.

Авиакомпания "Белавиа" выполняет эвакуационные рейсы за белорусскими туристами. Четыре рейса были отправлены за туристами 2 июня, по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий на родину возвращены 189 человек из Черногории и 168 пассажиров из Албании. В понедельник, 31 мая, из Энфиды (Тунис) в Минск прилетело 346 пассажиров, для этого понадобилось два рейса.
Sputnik
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