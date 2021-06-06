Жуткая авария на Чаусской трассе: четверо погибших, среди них ребенок

Об этом сообщает « МогилевОнлайн ».





По информации очевидцев, водитель автомобиля Citroën выехал через две сплошные, чтобы обогнать другую машину. Ему навстречу двигалась фура. Водитель легковушки не справился с управлением и на полном ходу въехал в фуру.





Водитель большегруза пытался затормозить, однако у автомобиля лопнуло колесо и избежать аварии не удалось.

















В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров, среди них — 1,5 годовалый ребенок.





Водитель фуры не пострадал.