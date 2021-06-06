Жуткая авария на Чаусской трассе: четверо погибших, среди них ребенок
В воскресенье, 6 июня, на Чаусской трассе около деревни Романовичи произошла страшная авария.
Об этом сообщает «МогилевОнлайн».
По информации очевидцев, водитель автомобиля Citroën выехал через две сплошные, чтобы обогнать другую машину. Ему навстречу двигалась фура. Водитель легковушки не справился с управлением и на полном ходу въехал в фуру.
Водитель большегруза пытался затормозить, однако у автомобиля лопнуло колесо и избежать аварии не удалось.
В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров, среди них — 1,5 годовалый ребенок.
Водитель фуры не пострадал.
17:16 06/06/2021
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