В СИЗО запрещают передавать... цветную бумагу
Об этом написал сам цензор
Правозащитный центр «Весна» рассказал о таком интересном случае.
Девушка отправила одному из заключенных СИЗО–3 в Гомеле письмо и вложила в него листы цветной бумаги.
Письмо вернулось назад потому что не прошло цензуру. Более того: письмо сопровождалось комментарием цензора.
Он написал по-русски, но с употреблением беларуских слов:
"Сообщаю Вам, что «Каляр. папера» и «Чорная папера» в СИЗО — запрещены. Цензор".
Источник: the-village.me
17:05 06/06/2021
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