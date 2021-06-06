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В СИЗО запрещают передавать... цветную бумагу

Об этом написал сам цензор

Правозащитный центр «Весна» рассказал о таком интересном случае.

Девушка отправила одному из заключенных СИЗО–3 в Гомеле письмо и вложила в него листы цветной бумаги.

Письмо вернулось назад потому что не прошло цензуру. Более того: письмо сопровождалось комментарием цензора.

Он написал по-русски, но с употреблением беларуских слов:

"Сообщаю Вам, что «Каляр. папера» и «Чорная папера» в СИЗО — запрещены. Цензор".
Источник: the-village.me
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