В СИЗО запрещают передавать... цветную бумагу

Правозащитный центр «Весна» рассказал о таком интересном случае.





Девушка отправила одному из заключенных СИЗО–3 в Гомеле письмо и вложила в него листы цветной бумаги.





Письмо вернулось назад потому что не прошло цензуру. Более того: письмо сопровождалось комментарием цензора.





Он написал по-русски, но с употреблением беларуских слов:





"Сообщаю Вам, что «Каляр. папера» и «Чорная папера» в СИЗО — запрещены. Цензор".