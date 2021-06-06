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Хотели пожарить шашлыки: после попытки разжечь мангал мужчина с годовалой дочкой оказались в больнице

Это случилось в Мозыре

5 июня 2021 года в 21-20 в центр оперативного управления Мозырского горрайотдела по ЧС из приемного покоя мозырской больницы от дежурной медсестры поступило сообщение о том, что в 19-30 в приёмный покой учреждения с ожогами за медицинской помощью обратились мужчина с ребёнком.

Оказалось, что молодая семья с маленьким ребенком отдыхала на территории гаражного потребительского кооператива «Мужская Территория», расположенного по ул. Малинина в г. Мозыре. 

24-летний отец разжег мангал для приготовления шашлыков. Потом взял на руки свою дочь 2020 г.р. и решил добавить жидкость для розжига в уже горящий мангал. В этот момент пластиковая бутылка треснула, вследствие чего жидкость попала на руки и одежду мужчины и ребенка и воспламенилась. 

При помощи подручных средств мужчина сбил пламя с себя и дочери (ликвидировал возгорание). После чего на личном автомобиле мужчина с супругой и ребенком доехал до больницы.

Медицинскими работниками после проведенного осмотра мужчина с диагнозом «термические ожоги 12% тела» госпитализирован в травматологическое отделение, его дочь с диагнозом «термические ожоги 13% тела» госпитализирована в реанимационное отделение больницы, сообщает МЧС
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