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Наталья Новожилова: Роман Бондаренко... Это как убили моего сына

Знаменитая тренерка Наталья Новожилова рассказала о мирном протесте и своей инициативе "Возраста нет"

Наталья Новожилова: Роман Бондаренко... Это как убили моего сына
Учредитель клуба «Багира», «первая леди» белорусского фитнеса, тренерка с 40 годами стажа Наталья Новожилова рассказывает в интервью Свабодзе об участии в мирных маршах и инициативах свободных спортсменов, о роли женщин во время протестов.

Новожилова выступила с инициативой "Возраста нет" для женщин 40, 50, 60+, чтобы на своем примере показать, что после менопаузы — не только «грядки и внуки», а полноценная здоровая жизнь.



Основные тезисы 

Об участии в мирных маршах

- Я была участницей абсолютно всех мирных, свободных маршей. Азаренок (не знаю, кто его мать) говорит, что там были наркоманы, проститутки, предатели и враги, а я на маршах видела своего 80-летнего тренера, интеллигентного человека. Видела там архитекторов, дизайнеров, спортсменов, олимпийских чемпионов, врачей, режиссеров, артистов, фитнес-инструкторов (мы молодцы, у нас хорошая позиция, и мы искренне об этом говорим).

Красиво идти по улице, честно дышать воздухом родного города, знать, что ты женщина, что ты имеешь право и имеешь слово, что тебе это гарантировано Конституцией и ты ничего не нарушаешь. Ты радуешься, выйдя на улицу в красивый летний день показать свою мирную, спокойную позицию с улыбкой, думая о том, что тебя слушают и с тобой будут разговаривать.

О помощи гандбольной команде, которую лишили помещения за поддержку Левченко

- Команда гандбольного клуба "Витязь-Леон" отказалась играть в какой-то игре в знак протеста против ареста Елены Левченко. Их за это сразу лишили тренировок и места дислокации. Не знаю, откуда в Беларуси такая злость, словно нас абсолютно разные родители воспитывали. В этот момент я, не задумываясь, позвонила и пригласила их заниматься в свой клуб. Дала им скидку.

Они оплатили занятия, а потом люди из ЖЭСа приходили и проверяли нас по этому поводу, забрали все платежки и чеки. Спортсменам нужно тренироваться, спортсмены без спортивного зала, без тренировок, как рыбы без воды.

О ситуации в стране и гибели Романа Бондаренко

- Мы с сестрой очень переживаем за происходящее в стране. А наибольшая патриотка - наша мамочка Вера Михайловна Шагойко. Когда силовики бегали под окнами ее квартиры на площади Победы, она плакала и вспоминала, как бегали с оружием фашисты. У нее давление поднималось из-за этого, мы скорую вызвали. 

Мы очень сильно переживаем по каждому поводу. Я не считаю, что мая хата с краю. Роман Бондаренко... Это убили моего сына. Если каждый будет понимать, что чужой сын как твой сын... Могло так случиться, что я была бы от рождения мамой Романа... Мы с сестрой воспринимаем это очень близко к сердцу. Ставим свечи. Недавно были на Южном кладбище и пошли к могиле Романа Бондаренко. Стояли и просто плакали.

О письме свободных спортсменов

- Я подписала вместе с другими спортсменами письмо против насилия. Как и каждый нормальный человек, я не хочу, чтобы моего сына били, и не хочу, чтобы били и забирали сына моей соседки. Вся белорусская и русская земля полита кровью моих предков, я не хочу, чтобы это сегодня повторялось и ассоциировалось с военным положением. 

Когда мы со спортсменами подписывали это письмо, то надеялись, что нас услышат и поймут, но увидели, что это глухая стена. Мы делаем то, что можем. Объединились в союз свободных спортсменов, решили делать общенациональные зарядки. Сняли 8 программ, в которых приняли участие 16 человек (Ольга Хижинкова, олимпийские призеры, чемпионы мира). 

Это было в рамках инициативы сборной здорового образа жизни — мы призываем людей к здоровому образу жизни.

Об инициативе онлайн-тренировок для женщин определенного возраста

- Я тренерка, которая работает вживую. В клубе у меня достаточно много индивидуальных занятий для женщин, у которых наступил период менопаузы и которые хотят привести себя в форму. Не каждая женщина знает, как пройдет этот период, идет серьезный физиологический процесс перестройки женского организма. Неизвестное всегда пугает. Поэтому женщины 40+ думают, рассуждают, ищут.

И теперь я решила работать и в онлайн-пространстве, и сразу много предложений появилось. Дело в том, что найти тренера для этого возраста — проблема. Многие тренеры, ведущие занятия онлайн, работают целенаправленно для определенных возрастных групп— 16, 18, 20, 25, 35 и до 40 лет. 

И очень трудно найти ухоженного спортивного тренера с полноценной жизнью в своем возрасте, с хорошей фигурой, нормальной энергетикой, харизмой, опытом и серьезным образованием.

Я сделала мониторинг и сказала себе "Наталья, было когда-то телевидение в 90-е годы, ты подняла всю Беларусь с диванов, они встали и начали двигаться, танцевали, все это нравилось. А теперь настало время интернет-пространства". Это не хуже, а может и получше. 

Камеру я люблю, расстояние до человека чувствую, поэтому для наших белорусских женщин я выхожу из тени живых тренировок и вхожу в онлайн-пространство.

О потенциальных участницах тренировок

- Я думаю, что это могла бы быть каждая женщина, если бы только иначе сложились обстоятельства, так как наша белорусская женщина обременена столькими обязанностями... Наше общество тянут в основном женщины. Женщины родителей смотрят, внуков смотрят, дачи строят. 

Говорят, что у нас социальное государство. Ничего подобного. У нас женщине очень тяжело живется. И наша нормальная, красивая молодая женщина превращается с возрастом в более зрелую женщину. И попадая в период климакса, не может заниматься только собой, ведь если она не будет заниматься всем «грузом», который тянет, все рухнет.

Я убеждена на 100%, что любая женщина готова в любой момент пусть не на весь курс, но хоть один урок позаниматься. Ведь в душе каждая из наших белорусских женщин - красавица и умница. Это центр общества, она все может, только не у всех есть возможности.

Почему не стоит бояться обсуждать менопаузу и все с ней связано


- Должна быть золотая середина. Эта тема всегда была интимной. Из нее не нужно делать тайны, но не нужно о ней и кричать на каждом перекрестке. У нас фарисейское государство, люди закомплексованные, делают из этого тайну, в итоге все обрастает ненужной информацией.

Давайте честно говорить. Мне 66 лет будет через несколько месяцев. Это не сразу происходит, но любая женщина чувствует приближение этого периода. И я могу сказать, что в 53 года у меня началась точка отсчета, когда я поняла, что моя репродукция как женщины уснула. 

Я выполнила свою функцию на земле, у меня родился сын. Я цвела, а теперь у меня период прекрасного возрастного увядания. Никто не будет говорить, что есть вечная юность. Вечная юность есть у меня в сердце точно. Но физиология увядает  потихоньку. И женщины боятся не столько самого состояния климакса, сколько последствий - этого увядания.
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