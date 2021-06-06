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Жарил шашлык собственноручно. Зеленский устроил пикник для СМИ

Журналистов на пикнике угощали шашлыком из свинины, баранины, семги, а также различными солениями и молодой картошкой.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста организовал пикник для представителей украинских СМИ.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам президента Украины, пикник был организован накануне Дня журналиста, во время которого гостей угощали шашлыком, а сам президент отвечал на острые вопросы представителей СМИ.
 
Зеленский выразил восхищение, что встречи с представителями СМИ в подобных форматах стали "хорошей традицией".

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", — написал президент в своем Instagram.
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