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В Беларуси массово увольняются медицинские работники

Проблемы в медицине набирают обороты.


Медицинская работница рассказала телеграм-каналу «Белые халаты» о невыносимых условиях труда и массовых увольнениях:

«Работаю в Минской областной клинической больнице в лаборатории, которая находится в Боровлянах. С кадрами у нас очень большие проблемы. Я буду рассказывать именно о нашем отделении. Нехватка врачей и, особенно, лаборантов.

За последние пол года уволили по статье три лаборанта, которые писали заявление на увольнение, но их отказывались увольнять. В ближайшие два месяца уволятся ещё три лаборанта. Причина банальна — невыносимые условия труда из-за очень большого наплыва пациентов, так как часть больниц закрыта под ковидных пациентов.

Меры? Никаких. Администрация не принимает никаких шагов, чтобы удержать своих сотрудников».

Сначала проблемы в медицине набирали обороты из-за бездумных и абсолютно беспощадных репрессий в отношении медработников. Сейчас к этому присоединилась усталость и измотанность тех, кто ещё остался на рабочих местах.

К сожалению, нас ждёт невиданная по своим масштабам катастрофа и она не за горами, а уже стучится в двери к каждому.
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