



Напомним, в феврале 2020 года провластный Белорусский союз журналистов (БСЖ) возглавил политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев, пишет НН.





Международная федерация журналистов (IFJ) — крупнейшая в мире организация профессиональных медийщиков, существующая с 1926 года. Её штаб-квартира находится в Брюсселе.





Сегодня она представляет около 600 тысяч журналистов из более чем 139 стран мира. IFJ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и онлайн-прессе.





Организация имеет консультативный статус в ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитете по правам человека, а также в Совете Европы и других международных структурах.











