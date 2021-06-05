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Провластный Союз журналистов хотят исключить из Международной федерации

«Наш Административный комитет рекомендовал приостановить членство Белорусского союза журналистов. Журналисты заслуживают самой полной поддержки в эти критические времена. Освободите заключенных журналистов!» — обращаются представители Международной федерации журналистов в твиттере.


Напомним, в феврале 2020 года провластный Белорусский союз журналистов (БСЖ) возглавил политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев, пишет НН.

Международная федерация журналистов (IFJ) — крупнейшая в мире организация профессиональных медийщиков, существующая с 1926 года. Её штаб-квартира находится в Брюсселе.

Сегодня она представляет около 600 тысяч журналистов из более чем 139 стран мира. IFJ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и онлайн-прессе.

Организация имеет консультативный статус в ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитете по правам человека, а также в Совете Европы и других международных структурах.
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