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Директора частной типографии подозревают в причинении вреда нацбезопасности

Директора типографии подозревают в причинении вреда нацбезопасности за печать "незарегистрированных газет" и протестных листовок и стикеров.


Директора типографии подозревают в причинении вреда нацбезопасности за печать "незарегистрированных газет" и протестных листовок и стикеров, передает Еврорадио.

На опубликованном силовиками видео неназванный мужчина заявляет, что с ним по телеграму связался некий Олег, который заказывал печать "Честной газеты" и "Народной воли", которую отказались печатать все белорусские типографии.


 

"С осени прошлого года 39-летний директор частной типографии по производству рекламы печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки протестного толка, используя оборудование фирмы", — заявляют в МВД. По их словам напечатанную продукцию распространяли курьеры по всей стране. 

Силовики связывают это задержание с задержанным весной активистом, жителем посёлка Атолино. Тогда у активиста изъяли более 30 тысяч газет, политических листовок и стикеров. Силовики провели обыски в его доме, где изъяли более 15 тысяч газет, 12 тысяч стикеров и 4,5 тысячи листовок.
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