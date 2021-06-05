+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дети за рулем мотоциклов и автомобилей стали настоящей проблемой для Слонимского района

В последнее время все более актуальной для Слонимского района становится тема нарушений подростками правил дорожного движения. Причем речь идет о правонарушениях, последствия совершения которых, могут быть очень серьезными – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.



Так, на конец мая из 50 несовершеннолетних, с которыми ИДН Слонимского РОВД проводится индивидуальная профилактическая работа, 11 подростков попали под профилактическое наблюдение именно за совершение указанного административного правонарушения. Привлеченные к административной ответственности подростки управляли различными видами транспорта – мопедами, мотоциклами, автомобилями, пишет s13.ru.

В апреле 2021 года Слонимским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь в отношении двух граждан, которые 19 апреля текущего около 23:00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, с неохраняемой стоянки вблизи одного из домов по ул. Ф.Скорины в Слониме совершили угон незапертой автомашины «ВАЗ 2105». В последующем угонщики попали в аварию. Примечательно, что в совершении преступления принимали участие совершеннолетний гражданин и его несовершеннолетний приятель. При этом в отношении несовершеннолетнего ИДН Слонимского РОВД проводилась индивидуальная профилактическая работа.

У многих навсегда останется в памяти случай, который произошел в июле 2019 года. Трагически закончилась поездка на пляж пяти подростков в возрасте 13-16 лет – трех парней и двух девушек. В одной из деревень Слонимского района несовершеннолетние попали в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле под управлением 16-летнего парня из указанной компании. В результате дорожно-транспортного происшествия все пятеро несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Примечательным является тот факт, что за 40 минут до дорожно-транспортного происшествия еще один 16-летний на тот момент парень из указанной компании рассматривался на заседании КДН Слонимского райисполкома за совершение им административного правонарушения, связанного с нарушением антиалкогольного законодательства, а после заседания, как ни в чем не бывало, сел в автомобиль под управлением своего друга, не имеющего водительского удостоверения.

Цена поездки – жизнь молодого человека, в декабре 2019 года 16-летний водитель из-за полученных травм скончался.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]