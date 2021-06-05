Денис Гутин, Виктория Кульша, Анна Вишняк





По делу проходили политзаключенные Денис Гутин, Виктория Кульша и Анна Вишняк, которые содержатся под стражей с осени прошлого года. Четвертая обвиняемая - Татьяна Шкробат, которая находилась до суда под подпиской о невыезде. Их обвинили по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и подготовка либо обучение такой деятельности). Согласно тексту обвинения, все они, действуя в преступном сговоре, умышленно призывали к массовым беспорядкам, блокировкам дорог в связи с недовольством властью и фальсификацией выборов.





Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В ходе прений прокурор попосил наказать политзаключенных Гутина, Кульшу и Вишняк, которые своей вины не признали, двумя годами и шестью месяцами лишения свободы в колонии общего режима, Татьяну Шкробот, которая сотрудничала со следствием и признала вину, - тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия"). Именно такой приговор и вынесла судья Жанна Хвойницкая.



