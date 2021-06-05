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В Минске трех администраторов канала "Водители 97%" отправили в колонию

В суде Заводского района четвертого июня был оглашен приговор по уголовному делу против четырех администраторов телеграм-канала и чата “Водители 97”.

Денис Гутин, Виктория Кульша, Анна Вишняк

По делу проходили политзаключенные Денис Гутин, Виктория Кульша и Анна Вишняк, которые содержатся под стражей с осени прошлого года. Четвертая обвиняемая - Татьяна Шкробат, которая находилась до суда под подпиской о невыезде. Их обвинили по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и подготовка либо обучение такой деятельности). Согласно тексту обвинения, все они, действуя в преступном сговоре, умышленно призывали к массовым беспорядкам, блокировкам дорог в связи с недовольством властью и фальсификацией выборов.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В ходе прений прокурор попосил наказать политзаключенных Гутина, Кульшу и Вишняк, которые своей вины не признали, двумя годами и шестью месяцами лишения свободы в колонии общего режима, Татьяну Шкробот, которая сотрудничала со следствием и признала вину, - тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия"). Именно такой приговор и вынесла судья Жанна Хвойницкая.

Политзаключенные Денис Гутин, Анна Вишняк и Виктория Кульша были задержаны в период с сентября по ноябрь 2020 года. До суда они находились под стражей в СИЗО №1. В марте телеграм-канал "Водители 97" был признан экстремистским, пишет лишенный аккредитации spring96.org.
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