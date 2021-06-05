Леонид Судаленко





Об этой истории рассказывает «Радыё Свабода».





Сообщается, что 28 мая правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение по ч.1 и ч.2 ст.342 УК (Организация и финансирование массовых беспорядков). В письме, которое признанный политзаключенным правозащитник прислал из гомельского СИЗО приятельнице, сказано, что одним из фактов, которые ему предъявило обвинение, стала помощь многодетной семье из деревни с дровами.









«Следствие посчитало это организацией протестов. Потому что потом, в феврале, отца трех девочек привлекли за протесты», — пишет Судаленко.





Сообщается, что еще одним фактом, на котором строится обвинение, стал пост правозащитника в Facebook, в котором он предложил встретить освобождающуюся из изолятора жительницу Гомеля. «Это значит, что я организовывал толпу и хотел ее контролировать», — комментирует правозащитник.



