+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

The New York Times (США): США не нашли инопланетных технологий в летающих объектах, но и исключить их присутствие не могут

Американцы уже давно увлечены НЛО, но в последнее время их страсть еще больше усилилась в ожидании выхода правительственного доклада. По имеющимся данным американская разведка не нашла доказательств о наличии инопланетных технологий в НЛО. Эксперты даже выдвинул предположение, что некоторые объекты могут быть новыми образами техники России и Китая.


Вашингтон — Американская разведка не нашла доказательств того, что воздушные объекты, которые в последние годы наблюдают летчики морской авиации, являются инопланетными космическими кораблями. Но она не может объяснить их необычные перемещения, которые ставят в тупик ученых и военных. Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации, ознакомленные с выводами долгожданного правительственного доклада, пишет inosmi.ru.

В докладе указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов, произошедших за последние 20 лет, не имеют никакого отношения к американским военным и к передовым технологиям американского государства. Такой вывод как будто исключает возможность того, что пилоты, докладывавшие о появлении непонятных летательных аппаратов, сталкивались с разработками, которые государство намеревалось сохранить в тайне.

Но это, пожалуй, единственный однозначный вывод из засекреченного доклада разведки. К 25 июня должна выйти несекретная версия этого доклада, которая будет представлена конгрессу. Там тоже будет мало твердых и недвусмысленных заключений, но ознакомленные с докладом разведки руководители признают, что из-за неоднозначности выводов правительство не может полностью исключить, что замеченные военными летчиками объекты являются инопланетными космическими кораблями.

Американцы уже давно увлечены НЛО, но в последнее время их страсть еще больше усилилась в ожидании выхода правительственного доклада. Интерес к НЛО еще больше возбудил бывший президент Барак Обама, когда его спросили о произошедших случаях в программе Си-Би-Эс «Вечернее шоу с Джеймсом Корденом».

«Я действительно говорю вполне серьезно, — сказал Обама. — Есть кадры, есть записи объектов в небе, и мы не знаем точно, что это такое».

Авторы доклада признают, что многое в наблюдаемых явлениях трудно объяснить, в том числе, ускорение объектов, их способность резко менять направление и погружаться под воду. Одно из возможных объяснений — что это метеозонды или какие-то другие воздушные шары — применимо далеко не во всех случаях из-за изменений скорости ветра и времени наблюдений.

В окончательной версии доклада также будет секретное приложение. В нем нет никаких свидетельств, что наблюдаемые объекты являются кораблями пришельцев. Но официальные лица признают, что поскольку доклад будет недоступен для широкой публики, это наверняка вызовет догадки и домыслы о том, что у государства все же есть секретные данные о визитах инопланетян на Землю.

Из 120 случаев, проанализированных в докладе, многие произошли с личным составом ВМС. В докладе также анализируются случаи с участием иностранных военных за последние два десятилетия. Руководство спецслужб полагает, что как минимум некоторые воздушные объекты могут быть экспериментальными образцами стран-соперниц, скорее всего, России или Китая.

Один высокопоставленный руководитель, ознакомленный с информацией об объектах, без колебаний заявил, что это не американская техника. По его словам, руководство разведки и военное командование выражало опасения, что это Китай или Россия экспериментируют с гиперзвуковой техникой.

Все эти официальные представители попросили не называть их имена, поскольку они не уполномочены делать публичные заявления о секретных выводах доклада.

Россия вкладывает большие средства и прилагает серьезные усилия по созданию гиперзвуковых систем, полагая, что такая технология позволит ей преодолевать американскую противоракетную оборону. Китай также разрабатывает гиперзвуковое оружие и показывает его на военных парадах. По словам американских официальных лиц, если неопознанные объекты это китайские или российские летательные аппараты, значит, эти страны существенно обогнали США в сфере гиперзвуковых исследований и разработок.

Замеченные объекты часто приводили в замешательство летчиков ВМС. В одном из случаев странные объекты (один был похож на вращающуюся юлу, которая двигалась против ветра) появлялись почти каждый день с лета 2014 по март 2015 года высоко в небе над Восточным побережьем. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов не было видно двигателей и струй выходящих газов, хотя они поднимались на высоту 9 000 метров и развивали гиперзвуковую скорость.

Пилот самолета F/A-18 капитан-лейтенант Райан Грейвс (Ryan Graves), прослуживший в ВМС 10 лет, рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс»: «Эти вещи находились там целыми днями». А если учесть скорости, которые наблюдал он и другие летчики, «12 часов в воздухе это на 11 часов больше, чем можно ожидать».

В конце 2014 года один пилот F/A-18 едва не столкнулся с таким объектом, и в связи с этим случаем был составлен официальный рапорт о летном происшествии. Некоторые инциденты удалось записать на видео, в том числе, на камеру самолета в начале 2015 года. На кадрах видно, как объект летит прямо над океанскими волнами, а летчики недоумевают, что они наблюдают.

Министерство обороны собирало такие сообщения более 13 лет в рамках начатой Пентагоном загадочной и малоизвестной Программы распознавания новейших воздушно-космических угроз. Ее участники анализировали данные с РЛС, видеокадры, а также рассказы летчиков ВМС и старших офицеров.

Эта программа была начата в 2007 году. Ее профинансировали в основном по просьбе демократа из Невады Гарри Рида (Harry Reid), который в то время был лидером сенатского большинства. Официально ее в 2012 году закрыли, когда закончились выделенные деньги, о чем сообщил Пентагон. Но в 2017 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью об этой программе, а ее руководители раскритиковали правительство за то, что оно игнорирует доклады о воздушных объектах. После этого Пентагон прошлым летом возобновил ее под названием Рабочая группа по неопознанным воздушным явлениям.

Задача этой рабочей группы заключается в «выявлении, анализе и систематизации» случаев наблюдения странных объектов в небе, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. А государство заявляет, что хочет перебороть негативное отношение к военнослужащим, докладывающим о случаях наблюдения НЛО, надеясь на то, что они будут более откровенно рассказывать об увиденном. Цель заключается в том, чтобы власти получили более полное представление об этих явлениях.

В прошлом году законодатели включили в закон о выделении средств на разведку положение, что правительство должно представлять несекретный доклад, излагая в нем все, что оно знает про НЛО. Именно это доклад должен выйти в этом месяце.

Ознакомленные с содержанием доклада руководители сообщили, что там анализируется видеозапись беловатого овального объекта, названного «гигантским Тик Таком», который размером с гражданский авиалайнер. Этот объект в 2004 году в море недалеко от Сан-Диего наблюдали два летчика ВМС, летевшие на истребителях.

В том случае пилоты доложили, что контакт с объектом длился несколько минут. Потом объект набрал скорость и исчез, рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» один из пилотов, капитан 2 ранга Дэвид Фрейвор (David Fravor). «Такого набора скорости я никогда не видел», — сказал он.

В докладе проанализирован этот случай и видеозапись визуального контакта. Происхождение объекта до сих пор неизвестно.
Источник: Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Хелен Купер (Helene Cooper)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]