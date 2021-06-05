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Дерзкое ограбление произошло в центре Витебска

Несмотря на численное преимущество злоумышленников, потерпевший оказал активное сопротивление и почти смог отбиться от нападавших.


YouTube /УВД Витебского облисполкома

Трое жителей Витебска совершили дерзкое ограбление на одной из центральных остановок города, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома, пишет sputnik.by.

Злоумышленников не смутило даже то, что на остановке своего транспорта ожидали пассажиры.

"2 июня около 7 часов утра в Железнодорожный РОВД обратился 39-летний неработающий витеблянин. Он сообщил, что на него напали трое мужчин и сорвали с шеи увесистую золотую цепочку с кулоном стоимостью восемь с половиной тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.

На раскрытие преступления у милиционеров ушло менее суток. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали троих ранее судимых жителей областного центра.

Выяснилось, что злоумышленники приметили потерпевшего еще в ночном клубе, где тот отдыхал. Проследив за мужчиной до остановки, преступники решили на него напасть.

Один из злоумышленников подошел к потерпевшему и завязал с ним драку, в этот момент на помощь подоспели и сообщники. Несмотря на то, что нападавших было больше, потерпевший оказал активное сопротивление. В какой-то момент одному из преступников удалось сорвать цепочку, после чего злоумышленники убежали.

Преступники сдали цепочку в ломбард и отправились пропивать выручку. Через некоторое время они все были задержаны в разных частях города. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело за грабёж.
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