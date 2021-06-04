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«Нет матраса, будят по два раза за ночь». Сопредседатель забастовочного «Беларуськалия» отбывает очередной арест

Всего с сентября 2020 года сопредседатель забастовочного «Беларуськалия» Анатолий Бокун получил уже 100 суток административного ареста.

«Нет матраса, будят по два раза за ночь». Сопредседатель забастовочного «Беларуськалия» отбывает очередной арест
Анатоль Бокун. Фота: saligorskorg / Вконтакте
Анатолия Бокуна задержали 8 мая, силовики забрали его из дома. На лидера стачкома был составлен протокол якобы за участие в «несанкционированной акции протеста» (ст. 24.23 КоАП). 11 мая судья Блоцкий арестовал Бокуна на 30 суток, пишет Белсат.

19 мая сопредседателя забастовки снова судили: он был оштрафован на 10 базовых величин (290 рублей) по статье 24.57 КоАП («Незаконная организация деятельности общественного объединения»). Третий суд состоялся 31 мая: Бокуна наказали еще 15 сутками ареста якобы за «неповиновение милиции» (ст. 24.3 КоАП).

В мае Анатолий Бокун находился в изоляторе в Солигорске. По словам друзей Анатолия, на сопредседателя стачкома «Беларуськалия» за решеткой оказывается давление, ему создают невыносимые условия. Об этом стало известно от человека, который сидел с активистом в одной камере и уже вышел на свободу.

«Анатолию не передают передачи, отсутствуют средства личной гигиены, постельные вещи, нет матраса. Будят его по два раза за ночь», – рассказал belsat.eu друг Бокуна.

Мать Бокуна Владислава Михайловна подтвердила, что передачи он в Солигорском изоляторе не получал.

«В Солигорске сначала передачи брали, но ему не передавали. А потом перестали даже брать. Ничего не объясняли. Вероятно, это такое наказание», – говорит женщина»

Теперь Бокуна перевели в изолятор в городе Старые Дороги. В каких условиях содержат активиста там – пока неизвестно. В тюрьме мать лидера стачкому пообещали, что в понедельник она сможет отвезти сыну передачу.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики Первого рудоуправления «Беларуськалия». В августе 2020 года он стал одним из лидеров стачкома «Беларуськалия», был уволен.

С лета 2020 года за свою общественную деятельность он регулярно попадал под репрессии со стороны спецслужб, его периодически задерживали и составляли протоколы. В сентябре-октябре 2020 года Бокун отбыл 55 суток административного ареста. С учетом судов в мае (30 + 15 суток) в целом с начала протестов его приговорили к 100 суткам ареста.

Представители белорусской диаспоры с границей неоднократно проводили акции солидарности с Анатолием Бокуном.
Источник: Белсат
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