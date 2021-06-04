Анатолия Бокуна задержали 8 мая, силовики забрали его из дома. На лидера стачкома был составлен протокол якобы за участие в «несанкционированной акции протеста» (ст. 24.23 КоАП). 11 мая судья Блоцкий арестовал Бокуна на 30 суток, пишет Белсат.





19 мая сопредседателя забастовки снова судили: он был оштрафован на 10 базовых величин (290 рублей) по статье 24.57 КоАП («Незаконная организация деятельности общественного объединения»). Третий суд состоялся 31 мая: Бокуна наказали еще 15 сутками ареста якобы за «неповиновение милиции» (ст. 24.3 КоАП).





В мае Анатолий Бокун находился в изоляторе в Солигорске. По словам друзей Анатолия, на сопредседателя стачкома «Беларуськалия» за решеткой оказывается давление, ему создают невыносимые условия. Об этом стало известно от человека, который сидел с активистом в одной камере и уже вышел на свободу.





«Анатолию не передают передачи, отсутствуют средства личной гигиены, постельные вещи, нет матраса. Будят его по два раза за ночь», – рассказал belsat.eu друг Бокуна.





Мать Бокуна Владислава Михайловна подтвердила, что передачи он в Солигорском изоляторе не получал.





«В Солигорске сначала передачи брали, но ему не передавали. А потом перестали даже брать. Ничего не объясняли. Вероятно, это такое наказание», – говорит женщина»





Теперь Бокуна перевели в изолятор в городе Старые Дороги. В каких условиях содержат активиста там – пока неизвестно. В тюрьме мать лидера стачкому пообещали, что в понедельник она сможет отвезти сыну передачу.





Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики Первого рудоуправления «Беларуськалия». В августе 2020 года он стал одним из лидеров стачкома «Беларуськалия», был уволен.





С лета 2020 года за свою общественную деятельность он регулярно попадал под репрессии со стороны спецслужб, его периодически задерживали и составляли протоколы. В сентябре-октябре 2020 года Бокун отбыл 55 суток административного ареста. С учетом судов в мае (30 + 15 суток) в целом с начала протестов его приговорили к 100 суткам ареста.





Представители белорусской диаспоры с границей неоднократно проводили акции солидарности с Анатолием Бокуном.