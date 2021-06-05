+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Почем берег турецкий и Мальдивы? Выбираем варианты доступного отдыха

Подбор тура всегда лотерея. Особенно если приходится выбирать новое направление. А у белорусов из-за закрытого неба вариантов осталось не так-то много.

Фото: pixabay.com

Корреспондент агентства «Минск-Новости» изучил актуальные цены.

— Хотите найти честную стоимость тура — просмотрите сайт каждой из турфирм. Но есть другие варианты, — советуют эксперты от туриндустрии. — Например, можно воспользоваться агрегатором.

Египет


Шарм-эль-Шейх из Минска с доплатами за перелет в обход Украины вполне достойный отдых в Северной Африке. Неделя в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 545 долларов на человека, до 700 долларов — в пятизвездочном. ПЦР-тест некоторые туркомпании предлагают выполнить бесплатно. По прилете в Минск из Египта самоизоляция не требуется. Дополнительно можно оформить страхование отмены поездки.

Турция


Семейные отели с любимым у наших туристов сервисом «все включено» предлагают следующие варианты. Вылет из Минска с уже включенной доплатой «Белавиа» на семь дней с отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 450 евро на человека, до 850 — в пятизвездочной гостинице. Требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

ОАЭ

Из Минска в Дубай доставит авиакомпания FlyDubai. Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле без питания — от 540 долларов. С завтраками в пятизвездочной гостинице — 740 долларов на человека. При вылете требуется ПЦР-тест.

Грузия


Батуми — это не только красивый старый город, но и теплое Черное море, прекрасные люди, знающие русский язык. Цены на четырехзвездочную гостиницу — от 470 долларов на человека (с завтраком) до 760 долларов. Требуется ПЦТ-тест.

Мальдивы


Семь ночей сказочного отдыха в одном из красивейших мест с вылетом из Минска и проживанием в пятизвездочной гостинице с завтраком и ужином обойдутся в 1 600 долларов на человека — это один из наиболее бюджетных вариантов. Вариант побогаче — 2 220 долларов. Требуется ПЦР-тест.

Венесуэла


Вылет из Москвы венесуэльской авиакомпанией Conviasa. 11 ночей отдыха на острове Маргарита в Карибском море обойдутся в сумму от 1 705 долларов за отель «три звезды» (все включено) до 2 100 долларов за пятизвездочную гостиницу. Цена — за одного взрослого при двухместном размещении. Виза в эту страну не нужна, однако понадобится ПЦР-тест за 72 часа по прилете в Каракас и при вылете в Москву.

Армения


На днях некоторые туристические компании предложили туры в Ереван. Пока это скорее экскурсионные туры и цена по ним значится как «промо-тур».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]