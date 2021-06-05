Почем берег турецкий и Мальдивы? Выбираем варианты доступного отдыха

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Корреспондент агентства «Минск-Новости» изучил актуальные цены.





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Египет





Шарм-эль-Шейх из Минска с доплатами за перелет в обход Украины вполне достойный отдых в Северной Африке. Неделя в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 545 долларов на человека, до 700 долларов — в пятизвездочном. ПЦР-тест некоторые туркомпании предлагают выполнить бесплатно. По прилете в Минск из Египта самоизоляция не требуется. Дополнительно можно оформить страхование отмены поездки.

Турция





Семейные отели с любимым у наших туристов сервисом «все включено» предлагают следующие варианты. Вылет из Минска с уже включенной доплатой «Белавиа» на семь дней с отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 450 евро на человека, до 850 — в пятизвездочной гостинице. Требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

ОАЭ

Из Минска в Дубай доставит авиакомпания FlyDubai. Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле без питания — от 540 долларов. С завтраками в пятизвездочной гостинице — 740 долларов на человека. При вылете требуется ПЦР-тест.

Грузия





Батуми — это не только красивый старый город, но и теплое Черное море, прекрасные люди, знающие русский язык. Цены на четырехзвездочную гостиницу — от 470 долларов на человека (с завтраком) до 760 долларов. Требуется ПЦТ-тест.

Мальдивы





Семь ночей сказочного отдыха в одном из красивейших мест с вылетом из Минска и проживанием в пятизвездочной гостинице с завтраком и ужином обойдутся в 1 600 долларов на человека — это один из наиболее бюджетных вариантов. Вариант побогаче — 2 220 долларов. Требуется ПЦР-тест.

Венесуэла





Вылет из Москвы венесуэльской авиакомпанией Conviasa. 11 ночей отдыха на острове Маргарита в Карибском море обойдутся в сумму от 1 705 долларов за отель «три звезды» (все включено) до 2 100 долларов за пятизвездочную гостиницу. Цена — за одного взрослого при двухместном размещении. Виза в эту страну не нужна, однако понадобится ПЦР-тест за 72 часа по прилете в Каракас и при вылете в Москву.

Армения





На днях некоторые туристические компании предложили туры в Ереван. Пока это скорее экскурсионные туры и цена по ним значится как «промо-тур».