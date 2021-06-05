+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Россия запустит улучшенную версию TikTok

CentralAsia (CA) - В России запустят улучшенную версию TikTok и Likee.


«Газпром-медиа» осенью запустит новую вертикальную видеоплатформу, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee, сообщил генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров, сообщает РИА Новости

«Осенью появится вертикальная платформа для коротких видео, на которой будут возможны различные действия, которые невозможны на аналогичных существующих платформах типа TikTok и Likee», - рассказал Жаров на Петербургском международном экономическом форуме который прошел 2-5 июня, пишет centralasia.media.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]