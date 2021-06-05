Грузовик с кетчупом устроил коллапс на дороге в Англии

Груженый томатным пюре грузовик перевернулся на трассе в Кембриджшире в восточной Англии и стал причиной транспортного коллапса. Для расчистки проезжей части от кетчупа движение перекрыли на несколько часов, пишет lenta.ru со ссылкой на CNN.